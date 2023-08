Addio a Mario Perrella, delegato regionale della Federginnastica per il Molise

È venuto a mancare, nelle scorse ore, il delegato regionale della Federginnastica per il Molise Mario Perrella. Ai suoi familiari e a tutti i tesserati della Fgi in regione il più grande abbraccio della famiglia dello sport molisano con in testa il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo. «Mario – ha spiegato lo stesso numero uno del movimento olimpico regionale – ha lavorato con forza per la crescita della disciplina ed i risultati arrivati sia sul fronte dell’artistica che, soprattutto, sul versante della ritmica sono un segnale davvero rilevante».