Addio a Maria Verdone, il ricordo

Dopo una vita serena e felice dedicata ai suoi cari ed agli amici, confortata dall’affetto delle sue amate figlie Franca, Simonetta e Maria Antonietta, dei generi Ermanno e Tony e dei nipoti Gisella e Daniele, ieri ha raggiunto la Casa del Padre

Maria VERDONE vedova RAINONI.

Ultima “memoria storica” del condominio di Via PETITTI 8, lascia un grande vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta.

Le famiglie di Pino, Paolo e Antonella MANNA la ricorderanno sempre con tanto affetto e, non potendo partecipare al rito funebre né confortare i familiari a causa dei divieti in atto, la ricordano in questo modo e rinnovano le più vive condoglianze.