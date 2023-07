Addio a Marcello Colasurdo, il re della tammurriata era nato 68 anni fa a Campobasso

«È meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra” era il suo motto che, da Napoli all’Irpinia, non ha smesso mai di risuonare. Ha contribuito alla fondazione degli ‘e Zezi collaborando con Nuova Compagnia di Canto Popolare, Modena City Ramblers, Almamegretta e 99 Posse e recitato con registi come Fellini, Capuano e Martone

Addio a Marcello Colasurdo, il re della Tammurriata, che era nato 68 anni fa a Campobasso. “È meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra” era il suo motto che, da Napoli all’Irpinia, non ha smesso mai di risuonare. Figlio di Mamma Schiavona, cittadino onorario di Ospedaletto d’Alpinolo dal 2020, cantore della tradizione popolare più vera, autentica, un maestro della tammorra, era di casa a Pomigliano D’Arco, dove aveva contribuito alla fondazione del gruppo operaio ‘e Zezi.

Ha rappresentato una figura di riferimento per la musica tradizionale campana. Artista poliedrico, Colasurdo aveva collaborato con artisti del calibro di Nuova Compagnia di Canto Popolare, Modena City Ramblers, Almamegretta e 99 Posse, recitando anche al Cinema e al Teatro con registi come Federico Fellini, Antonio Capuano, Mario Martone. Nel 2001 era stata la voce dell’album “Aneme perze” degli Spaccanapoli, uscito per l’etichetta Real Word di Peter Gabriel.

Negli ultimi anni Colasurdo ha avuto seri problemi di salute scrivendo lui stesso che era stato male e di aver perso momentaneamente la vista a seguito di una caduta che gli aveva provocato un trauma cranico. Anche le condizioni economiche di Colasurdo non era buone, tanto che l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, aveva chiesto che potesse essere aiutato con la Legge Bacchelli.