Addio a Gilberto Fazzini, uno degli ultimi partigiani molisani: pochi giorni fa l’ultimo abbraccio in piazza

È morto oggi a Campobasso, all’età di 95 anni, Gilberto Fazzini, uno degli ultimi partigiani in vita in regione. Proprio qualche giorno addietro, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, aveva avuto modo di incontrarlo e salutarlo personalmente, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile svolte in piazza a Campobasso.

“”La notizia della morte di Gilberto Fazzini è stata accolta dall’intera nostra comunità cittadina con profondo dolore. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina- I valori che Gilberto Fazzini ha difeso e per i quali ha impegnato la propria vita, sono quelli che la nostra città ha celebrato in sua presenza proprio lo scorso 25 aprile, ovvero quelli rivendicati attraverso la lotta di liberazione della nostra nazione dal nazifascismo e dalla dittatura. Alla famiglia Fazzini vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale di Campobasso.”

