Addio a Enrico Marinelli, l’angelo custode di Papa Wojtyla

L’ex prefetto agnonese, responsabile della sicurezza del Santo Padre, aveva un rapporto fraterno con Giovanni Paolo II. Domani i funerali

AGNONE. Si è spento all’età di 87 anni il “Generale”. Enrico Marinelli, intimo amico di Santo Papa Giovanni Paolo II è spirato ad Isernia la notte del 16 novembre. Una grave perdita non solo per la cittadina, ma per tutto il Molise che, nel corso degli anni ha avuto modo di apprezzare la professionalità dell’ex prefetto, per quindici anni addetto alla sicurezza di Karol Wojtyla. Un rapporto che, con il passare del tempo, è diventato fraterno, al punto che il Papa Santo lo chiamava affettuosamente «il mio generale”. Enrico Marinelli ha avuto un ruolo determinante anche nella storica visita di Wojtla in regione. Il 19 marzo 1995 il papa si fermò per alcune ore proprio ad Agnone, dove fece un sopralluogo nella Pontificia Fonderia Marinelli. Enrico Marinelli ha avuto un buon rapporto anche con i successori di San Giovanni Paolo II. A Papa Francesco ha persino donato una piccola campana del Giubileo chiedendoli di ripetere la visita ad Agnone fatta dal suo predecessore. Marinelli, sposato con tre figli, è stato anche consigliere comunale della cittadina altomolisana. Domani, 18 novembre, alle ore 15, dpresso la chiesa di Sant’Amico in Agnone, l’ultimo saluto.

«La Città di Agnone esprime un vivo cordoglio per la scomparsa di Sua Eccellenza, il Prefetto Enrico Marinelli, memore del grande dono che Egli ha dato alla nostra comunità creando un legame indissolubile con la figura del Santo Padre San Giovanni Paolo II – si legge in una nota del Comune –. Eterna sarà la riconoscenza che ogni agnonese serberà del Suo ricordo e tramanderà ai posteri ricordando che la nostra Città ha accolto la visita del Santo Padre San Giovanni Paolo II il 19 marzo 1995, una data che resterà scolpita nella storia di Agnone, quale momento di onore e di gioia incomparabili, quale momento di una benedizione e di parole che ci spronano ogni giorno a ravvivare il desiderio di amare il nostro paese. Un amore che Don Enrico non si è mai risparmiato di dimostrare attraverso i continui contatti con la casa comunale, animato da un bisogno perenne di contribuire a creare occasioni per accrescere l’immagine della sua Città che, anche vivendo lontano da qui, ha sempre portato nel Suo cuore. Il Sindaco, l’intero consiglio comunale e la cittadinanza tutta, si stringono nel dolore alla Sua consorte, ai figli e a tutta la famiglia».