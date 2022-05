Addio a Doretta Coloccia, mondo del giornalismo molisano in lutto

Indimenticabili le sue interviste a Trc: è venuta mancare a 77 anni

Campobasso e il Molise perdono una figura importante e di spessore. Il mondo del giornalismo piange Doretta Coloccia, venuta a mancare questa mattina, mercoledì 4 maggio, a 77 anni, dopo una lunga malattia.

Doretta ha scritto pagine autorevoli e prestigiose della storia molisana e lunga è stata la sua attività giornalistica. Indimenticabili le sue interviste settimanali in diretta, della durata di un’ora che sono andate in onda per anni su Trc, poi Teleregione. A partire dai primi anni Novanta la sua rubrica su Tele Radio Campobasso è stata seguitissima. E così fino agli inizi degli anni 2000.

Lunga è stata la sua collaborazione con Il Quotidiano del Molise e dalle nostre colonne, prima sul cartaceo, e poi sul web, ha continuato a mantenere un rapporto sincero con i suoi lettori.

Ultimamente aveva raccontato della sua malattia e la sua ultima firma sul nostro giornale è di qualche mese fa: era l’8 novembre dello scorso anno e Doretta, con un lungo articolo, ringraziava medici e operatori del Gemelli Molise per la professionalità e l’umanità.

Lascia un vuoto nel giornalismo molisano e soprattutto in tutti quelli che hanno avuto l’opportunità di conoscerla.

Il commosso saluto e l’abbraccio ai suoi familiari, dal fondatore del Quotidiano del Molise e di Trc Giulio Rocco che, con emozione, ne ha ricordato le doti umane e professionali.

I funerali si terranno domani, giovedì 5 maggio, alle ore 16 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova.