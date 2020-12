Addio a Donato, l’ultimo arrotino del Molise

Era impossibile non scorgerlo con la sua bicicletta e ‘armato’ di mola per chi attraversava ogni giorno la strada che costeggia la Casa degli Angeli. Donato, più conosciuto a Campobasso come ‘l’arrotino’, si è spento ieri, giovedì 24 dicembre, presso l’ospedale Veneziale di Isernia. Aveva 90 anni e dal 2018 non era più a Campobasso dove era diventato un personaggio della città.

Era possibile trovare Donato Mainella in via Monte San Gabriele, davanti alla casa degli Angeli. Lì con passione svolgeva un mestiere estinto. Ultimo tra gli ultimi arrotini d’Italia. Partito da Frosolone, discendente di una famiglia di arrotini, ha svolto il suo lavoro a Roma. Una volta in pensione è tornato nel suo paese di origine. Tutte le mattine partiva da Frosolone per arrivare a Campobasso: il suo lavoro e il contatto con la gente erano la sua vita.

Gli ultimi anni li ha trascorsi alla casa di riposo di Sant’Elena Sannita, alle porte di Frosolone, paese in cui viveva.

Foto di copertina Antonio Mignogna