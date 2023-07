Addio a don Pino Romano, il ricordo di una fedele: «Aveva una parola di conforto per tutti»

Si sono svolti ieri, giovedì 20 luglio, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Campobasso, i funerali di don Pino, già parroco di Castellino del Biferno, il cui sindaco, Enrico Fratangelo, ha dichiarato il lutto cittadino. Molti i messaggi in memoria del sacerdote, tra cui quello di una fedele che lo saluta così:

«Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ha trovato soluzioni impensabili e risolto problemi che avevano tormentato lungamente le persone. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Più di qualche volta le difficoltà sembravano insormontabili ma lui aveva tanta fede e sapeva che il Signore avrebbe agito per il bene delle persone Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.

L’unzione sacerdotale lo ha fatto fiorire come una pianta preziosa e rara; l’amore per la Parola di Dio, la capacità di comunicare con semplicità e passione, a grandi e a piccini, lo sguardo sincero e accogliente, lo hanno fatto amare da tutti. Quando entrava nel confessionale si creava sempre una lunga fila: era il segno che la misericordia veniva servita a tutti. – Molte persone chiedevano colloqui per la direzione. Lui aveva una parola di conforto per tutti.

Gli ultimi versetti del salmo 23 che ci hanno aiutato a ricordare don Giuseppe concludono magnificamente il quadro con parole bellissime. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Sì, don Pino abiterà nella casa del Signore per sempre, eternamente nella gioia. Questa deve essere la nostra consolazione: lui ha accolto la proposta del Signore, ci ha provato ed è riuscito a raggiungere la meta alla quale, come credenti, tutti noi tendiamo. Prega per noi, Pino. Amen».