Addio a don Giovanni Cerio, oggi la camera ardente e domani le esequie

Lutto cittadino a Ferrazzano, domani l’ultimo saluto nel paese alle porte del capoluogo

di Antonio Di Monaco

La comunità di Ferrazzano, alle porte di Campobasso, si è svegliata all’alba di oggi, 16 febbraio, senza don Giovanni Cerio, il pastore che l’ha guidata per 60 anni dal 1954 e che lo ha festeggiato per compimento del secolo di vita (avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 6 settembre) e per i 71 anni di sacerdozio. Il quadro clinico del parroco, assistito con dedizione e devozione dalla signora Giovanna Atri che gli è stata accanto fino all’ultimo, si era complicato in modo irreversibile negli ultimi giorni. Inoltre, nell’aprile dello scorso anno, don Giovanni era caduto davanti alla chiesa della Libera a Campobasso procurandosi la frattura del femore mentre si recava a celebrare messa. Da quell’incidente, però, era ripartito sorretto da una fede e una forza d’animo straordinarie.

Rilevante anche il suo cursus honorum ecclesiastico avendo ricoperto l’incarico di segretario del vescovo Carinci e di economo diocesano del presule Armando Dini. Don Giovanni, come prescrive il Codice di Diritto Canonico, si era dimesso a 75 anni dalle funzioni clericali ma, a causa della carenza di nuove vocazioni, era andato avanti fino a 21 ottobre 2021, data dell’arrivo dell’attuale parroco, don Nicola Maio.

La camera ardente per rendere omaggio al sacerdote sarà allestita nella chiesa Madre e sarà aperta dalle 17:30 alle 22 di oggi con la recita del Rosario alle 20:30 presieduta dal vescovo Giancarlo Bregantini. I funerali si terranno domani, 17 febbraio, alle 15 in piazza Spensieri a Ferrazzano.