Addio a Bruno Collini, ‘mattatore’ del Mercato della Marina a Pescara partito dal Molise

Il commerciante 82enne era originario di Termoli. Tra i suoi clienti personaggi di spicco come il presidente del Genoa, Aldo Spinelli. Anni addietro cucinò per colui che diventò presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro

Si è spento in un letto dell’ospedale di Chieti, dove era ricoverato, Bruno Collini, storico commerciante di pesce a Pescara originario di Termoli. Aveva 82 anni.

Dallo scorso autunno si era allontanato dai banchi del Mercato della Marina – la sua seconda casa – dopo che una brutta caduta lo aveva costretto ad iniziare un calvario lungo mesi tra i vari ospedali dell’Abruzzo. Bruno a Pescara era un personaggio vecchio stile, che tutti conoscono.

Come riporta il quotidiano abruzzese “Il Centro”, tra i suoi clienti al mercato del pesce c’erano i politici Remo Gaspari, Anna Nenna D’Antonio, Nino Sospiri, l’ex sindaco Alberto Casalini, Peppino Quieti, Nevio Piscione; gli sportivi Giancarlo Cadè, allenatore, e Aldo Spinelli, presidente del Genoa. Addirittura fu lui a cucinare per il futuro presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, e per il vescovo Antonio Iannucci.

Stravolti dal dolore gli hanno detto addio i figli Concetta, che porta avanti l’attività di famiglia, e Marco, che dirige un ufficio postale privato, il genero Giancarlo, i nipoti Valentina, Antonio e Giorgia, il fratello Tonino, le sorelle Gabriella e Wilma.

Foto in copertina: IL CENTRO