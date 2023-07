Addio a Benedetta, stroncata da un male incurabile a soli 34 anni: dolore e sgomento in paese

Benedetta Di Stefano, a soli 34 anni, non ce l’ha fatta contro un male incurabile lasciando nel dolore il marito Antonio e il figlio Christian. I funerali saranno celebrati domenica 30 luglio alle ore 11 nella chiesa madre di San Giuliano di Puglia. Grande sgomento in tutta la comunità che, in segno di lutto, oggi ha sospeso le attività in piazza della Pro loco. Cordoglio è stato espresso anche dai colleghi del marito Antonio dal Corpo regionale dei Vigili del fuoco.