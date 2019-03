Ad Ururi l’altare di San Giuseppe e la mostra iconografica

REDAZIONE

In occasione della festività di San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, che apre le porte al

risveglio della primavera, in numerose località della nostra regione si rinnova la tradizione popolare di

allestire i tradizionali altari in onore del Santo Patrono della Chiesa universale, protettore degli orfani e dei

poveri, simbolo di umiltà e dedizione. A Ururi quest’anno è possibile visitare l’altare presso l’abitazione

della famiglia Di Pietro-Manes, particolarmente devote al Santo, in contrada Macchie n.25. Oltre all’altare

preparato con drappi,coperte e nastri di seta dai colori delicati ,in esposizione anche un’interessante

mostra di immaginette sacre dal tema “L’iconografia di San Giuseppe nella devozione popolare”

dall’Ottocento alle ultime serie moderne, organizzata e curata da Emilio Antonio Beltotto, socio AICIS

(Associazione Italiana Cultori Immaginette Sacre).

PROGRAMMA:

Sabato 16 e Domenica 17 Marzo ore 21.00: Recita del Santo Rosario;

Lunedì’ 18 marzo ore 18.15: benedizione dell’altare, ore 21.00: Recita del Santo Rosario;

Martedì 19 MARZO FESTA DI SAN GIUSEPPE

Nella mattinata dispensa della devozione di San Giuseppe (Pasta con la mollica) ore 17.00: Recita del

Santo Rosario.