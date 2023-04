Ad un anno dal funerale Petacciato ricorda Sonia Di Pinto

La commemorazione nel ricordo della 46enne uccisa il giorno di Pasqua dello scorso anno nel ristorante in cui lavorava in Lussemburgo

“Cara figlia, con immenso dolore il nostro pensiero è sempre rivolto a te”. Inizia così la preghiera scritta dalla mamma di Sonia, la signora Antonietta, letta questo pomeriggio, domenica 23 aprile, a Petacciato. Proprio un anno fa Petacciato si apprestava a dare l’ultimo saluto a Sonia Di Pinto, la 46enne uccisa il giorno di Pasqua dello scorso anno nel ristorante in cui lavorava, il ‘Vapiano’, nell’avenue Kennedy in Lussemburgo. Per l’efferato delitto furono arrestati 3 giovani che dopo aver colpito fino alla morte Sonia fuggirono con un bottino da 3mila euro circa. E proprio oggi il ritrovo dinnanzi al monumento a forma di cuore e alla panchina a Sonia dedicati che sorgono lungo il belvedere di Petacciato che ci si è ritrovati per commemorare la memoria di Sonia. Cugini, parenti, amici e chi l’aveva vista crescere fin da piccola di sono dati appuntamento alle 15 per un momento di raccoglimento con la preghiera scritta dalla signora Antonietta per la figlia. Dopo questo breve momento in corteo ci si è mossi verso il cimitero per deporre i tanti fiori.