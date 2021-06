Ad Isernia la prima Maratona del Tombolo

Una maratona a premi organizzata dall’Associazione “ Il Merletto di Isernia – l’arte nelle mani “si terrà ad Isernia nella splendida Piazza Celestino V , domenica 13 giugno 2021. Una festa che vedrà cimentarsi decine di merlettaie che nel far, sinuosamente, ondeggiar i fuselli di legno, comporranno vere e proprie opera d’arte che andranno a far bella mostra nell’imminente “ Museo del Tombolo “. Un’arte definita “ la gioielleria del merletto “ che ha intrapreso la strada del riconoscimento UNESCO. La prima edizione sarà scandita dal suono sublime di tanti fuselli maneggiati magistralmente a partire dalle ore 16,00, orario di inizio della maratona, dopo aver radunate le merlettaie e qualche merlettaio maschio, a riprova che ormai le passioni non identificano più il sesso di appartenenza. La contesa della medaglia è la scusa maestra per favorire la conoscenza e la passione che tante donne e qualche uomo hanno intrapreso con dedizione in Isernia e nel circondario tutto. Al termine del raduno, presumibilmente alle ore 18,00, una giuria composta dai giurati : Antonio SCASSERRA ineguagliabile esperto del costume, Gerardo Abbatiello e dal prof. Franco Sallucci, decreterà il vincitore o la vincitrice consegnando esso/a, lo scettro del “ tombolaro/a. Si scommettono sorprese, accorrere e partecipare sarà , oltre che un piacere anche un incentivo all’Associazione capeggiata da Carmela Iavarone, per andare aventi con passione e dedizione e tramandarci una delle arti più affascinanti al Mondo.