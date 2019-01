«Ad Isernia chiude la biglietteria della stazione», prezzi maggiorati sulla tratta Campobasso-Isernia

REDAZIONE ISERNIA

Chiuso definitivamente il servizio biglietteria della stazione ferroviaria di Isernia e a partire da oggi rincari sul prezzo del biglietto di alcune tratte regionali, in particolare dell’Isernia-Campobasso. Se questi sono gli auspici il 2019 sarà un anno difficile per i pendolari molisani. Da qualche giorno a questa parte nel capoluogo pentro è possibile acquistare i biglietti solo attraverso i distributori automatici. Ad annunciarlo è stato Emilio Izzo che ha sottolineato come questo provvedimento stia avvenendo nel silenzio generale delle istituzioni cittadine e regionali. «Per Isernia quanti regali! Quello di fine anno – ha dichiarato in merito Emilio Izzo – ce lo fa Trenitalia in collaborazione con la Regione e con il silenzio assurdo dell’amministrazione comunale della città. Il servizio biglietteria della stazione ferroviaria di Isernia chiude definitivamente nonostante la regione, cioè noi, paghi per questo servizio. Nessun comunicato, nessun intervento dell’assessore Niro, nessun commento o interessamento del primo cittadino! Anche a fine-inizio anno, Isernia viene umiliata nel silenzio più vergognoso e lasciata morire inesorabilmente».

Una decisione quella paventata da Izzo che getta nello sconforto tantissimi cittadini e viaggiatori. Un provvedimento che di certo non piace ai tanti pendolari se a questo si somma il rincaro di 50 centesimi sul prezzo del biglietto della tratta regionale Campobasso-Isernia. Da 3.10 centesimi di euro è passato a 3.50. A comunicarlo la community digitale “Il binario 20 bis” che racconta storia, informa e pubblica curiosità sui pendolari molisani.

«Il tutto accade – ha continuato Izzo – nel silenzio generale di questa amministrazione. Il provvedimento di Trenitalia è entrato in vigore già da diversi giorni ma ho voluto attendere un po’ di tempo per sperare nelle reazioni del sindaco e degli altri amministratori. Ma ad oggi ancora nulla. Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente e nei prossimi giorni organizzeremo un sit-in di protesta dinanzi alla stazione per chiedere il ripristino del servizio».

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Aida Romagnuolo che in una nota afferma: «Un’altro durissimo schiaffo ai cittadini molisani e al territorio pentro, un ingiustificato gesto senza un pur minimo briciolo di umanità. La denuncia di Emilio Izzo, da sempre mente critica delle discrasie, del malessere e dei malumori dei molisani, mi vedono come non mai al suo fianco in quella che sembra ormai il totale smembramento di una Regione come il Molise che, da uno stato comatoso è ormai trapassato tra i cadaveri. Non avere più la biglietteria alla stazione di Isernia, è una grandissima offesa per Isernia e per tutto il Molise, è un fatto e un atto intollerabile e di inaudita gravità che ormai ci pone tra i territori da terzo mondo, una malattia irreversibile che ci sta portando a scomparire dalla cartina geografica”. E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. Sono con Emilio Izzo, ha continuato Romagnuolo, e con lui affronteremo anche quest’altra durissima battaglia, contro chi non ha più rispetto verso la nostra Regione, non ha più rispetto verso i molisani, non ha rispetto verso un popolo che invece di essere aiutato a vivere, viene spinto al suicidio. Mi appello, ha concluso Romagnuolo, all’assessore Niro, persona da sempre sensibile ed umana e come sempre vicina ai problemi dei cittadini, affinchè intervenga tempestivamente con i vertici di Trenitalia e risolva questo gravissimo atto di intemperanza verso i molisani».