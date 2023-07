Ad agosto stop al RdC per migliaia di molisani, avvertiti con un sms

Ad agosto sarà sospeso il reddito di cittadinanza per 169mila famiglie italiane, di cui alcune migliaia anche in Molise. La decisione presa dal Governo Meloni vedrà due step per la ‘cancellazione’ della misura introdotta dal M5s quando Conte era premier: a partire da agosto non godranno più del beneficio quei nuclei familiari che non comprendono almeno un minore, un over 65 o una persona con disabilità. In tutto i percettori del RdC in Molise sono oltre 9mila (poco più di 5mila famiglie): una parte di loro, in attesa del dato ufficiale Inps, non risponderanno più ai requisiti. Tra giovedì e venerdì sono stati avvisati tramite un sms dall’Istituto di previdenza, dopo che il 27 luglio hanno ricevuto l’ultimo accredito. Il secondo step vedrà la sospensione del reddito di cittadinanza anche per tutti gli altri, con la sostituzione – per famiglie con minori, over 65 e persone con disabilità – dal 2024 con l’Assegno di Inclusione. Sempre a sostegno del reddito è stato inoltre introdotto il Supporto per la formazione e il lavoro (articolo qui). Quello che si teme a livello nazionale è un periodo di forti tensioni sociali.