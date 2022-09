Ad Agnone Lotito suona…la carica: «La nostra priorità è la sanità»

Tappa in provincia di Isernia e in Alto Molise per Claudio Lotito, candidato al Senato nel collegio Uninominale per il centrodestra.

Il presidente della Lazio ha visitato la Pontificia Fonderia Marinelli, accolto da Armando Marinelli. Momenti di intrattenimento, durante i quali si fermato a suonare le campane e altri istituzionali in cui ha sottolineato l’importanza di intervenire sulla sanità su tutto il territorio regionale.

«La principale difficoltà su cui intervenire – ha detto Lotito ad Agnone – è certamente la sanità. I problemi del Molise sono tanti, ma non sono irrisolvibili, ma è necessario battere i pugni sui tavoli romani, cosa che, evidentemente non è stata fatta nell’ultima legislatura durante la quale c’era qualcuno che addirittura dormiva nell’Aula del Senato.

La visita all’azienda Papa

Dopo aver visitato lo stabilimento “La Molisana” e tante altre realtà, grandi e piccole, aziendali del Molise, il candidato al Senato nel collegio uninominale Molise ha visitato ieri pomeriggio l’azienda molisana tra le più solide a livello nazionale e posizionata anche a livello internazionale – esporta in tutto il mondo – nel settore dolciario “Confetti Papa “, dei fratelli Claudio e Silvano Papa, che ha compiuto, proprio quest’anno, cinquant’anni di attività.

Cladio Lotito, nel corso dell’incontro con Claudio Papa, ha visitato lo stabilimento rimanendo profondamente colpito dalle grandi qualità e le enormi possibilità che questa regione può offrire: «Bisogna dare atto ai due fratelli di avere altissime capacità imprenditoriali. Una visione e una linea di programmazione particolarmente efficaci, impegnando risorse aziendali sulle piantagioni di mandorle ottenendo un prodotto unico con altissime qualità e peculiarità.

L’imprenditore si è quindi complimentato con i fratelli Papa: «Le industrie sane che operano in un territorio difficile dal punto di vista sia infrastrutturale e sia di reperimento di investimenti, come il Molise, meritano tantissima attenzione dalle istituzioni. Bisogna rappresentare il territorio non solo sull’aspetto infrastrutturale e sociale ma anche valorizzare tutte quelle attività imprenditoriali molisane al fine di offrire lavoro ai cittadini molisani. Questa regione può dare tanto».