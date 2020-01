Acrobazie aeree per liberare dai rifiuti la bella e aspra Forra del Quirino

Laddove l’acqua, precipitando per un centinaio di metri, scava profondi solchi sulla roccia il Molise si mostra in tutta la sua aspra bellezza. Gole profonde, vegetazione fitta, flora e fauna festeggiano la Natura e le rendono omaggio.

Nel cuore del Matese, all’interno dell’oasi naturalistica di Guardiaregia, la nostra terra accoglie rivoli che disegnano percorsi di rara intensità. Eppure in questo quadro di rara suggestione, ci sono rifiuti che ne minano la bellezza.

E’ stato così che, con lungimiranza, il Comune di Guardiaregia ha disposto nella Forra del Quirino una radicale bonifica ambientale affidandone i lavori alla Molise Consolidamenti i cui operatori un paio di giorni fa hanno dato sfoggio di abilità nel sapersi destreggiare in quel ginepraio di rami e raccogliere in ampi sacchi tutto ciò che con la Natura non ha nulla a che fare.

Particolarmente spettacolari sono le immagini che vi proponiamo relativamente all’intervento dell’elicottero che ha fatto la spola restituendoci un’immagine migliore e più sostenibile di questo lembo di terra molisana.