Acquisto parrucche per pazienti oncologici, chiesta l’eliminazione della dichiarazione Isee

I consiglieri regionali Aida Romagnuolo, Angelo Michele Iorio, Armandino D’Egidio e Gianluca Cefaratti hanno presentato una proposta di legge, contraddistinta con il n. 191, avente ad oggetto “Modifica alla legge regionale n. 6 del 5 giugno 2020 – Contributo a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”.

L’iniziativa legislativa prevede delle modificazioni alla legge 6/2020 atte ad eliminare la richiesta di

presentazione della dichiarazione ISEE quale requisito fondamentale per l’accesso al contributo per l’acquisto di parrucche per i malati oncologici affetti da alopecia a seguito delle cure chemioterapiche.

La pdl passa ora all’esame della Commissione permanente competente per materia, per poi giungere

all’esame conclusivo del Consiglio regionale.