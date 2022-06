Acquisto parrucche, Aida Romagnuolo: “stop all’ISEE per la richiesta di contributo”

Con l’approvazione della Proposta di Legge n. 6 del 5 Giugno 2020 è stato previsto un contributo da destinare ai malati oncologici per l’acquisto di una parrucca a seguito di alopecia causata da cure antitumorali e certificata da medico del servizio sanitario pubblico.

Inizialmente, per richiedere il medesimo contributo, prevista, tra tutto, la presentazione della certificazione ISEE, frutto di una procedura lunga e spesso farraginosa. Per questo, la consigliera regionale, Aida Romagnuolo, già promotrice della pdl in questione, ha deciso di presentare una modifica alla normativa chiedendo di non esibire più l’Isee quale requisito fondamentale per ottenere il contributo.

“I malati oncologici già vivono un dramma e sarebbe utile agevolarli il più possibile – ha commentato l’esponente di Palazzo D’Aimmo”.

La richiesta della Romagnuolo, sottoscritta anche da altri colleghi, ha trovato il consenso del Consiglio regionale.