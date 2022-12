Acquisto pannolini ecologici lavabili e riutilizzabili, c’è il bando per i contributi

Al fine di incentivare comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente, stili di vita di maggior sostenibilità ambientale e limitare la produzione di rifiuti, il Comune di Campobasso eroga un contributo a famiglie o affidatari residenti nel Comune di Campobasso con minori di età compresa tra 0 e 3 anni che decidono di utilizzare i pannolini lavabili e riutilizzabili anziché quelli usa e getta. La finalità dell’iniziativa è l’incentivazione all’uso di pannolini ecologici lavabili, al fine di diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati e di incoraggiare l’uso di prodotti più ecologici, economici e salutari.

Al contributo economico potranno accedere le famiglie che all’atto di presentazione della domanda di contributo risultino residenti nel Comune di Campobasso e abbiano provveduto all’acquisto di pannolini ecologici lavabili e riutilizzabili da utilizzare in sostituzione dei pannolini “usa e getta” per il/i figlio/i in età compresa tra 0 e 3 anni.

Possono presentare richiesta di contributo le famiglie che, all’atto di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: · Essere residente nel Comune di Campobasso; · Essere genitore/affidatario di un bambino di età compresa tra 0 e 3 anni; · Essere in regola con il versamento dei tributi dovuti al Comune di Campobasso alla data di presentazione della domanda; · Non aver beneficiato del medesimo contributo per lo stesso figlio nell’anno dell’iniziativa (è ammessa una sola domanda per bambino per ogni iniziativa).

Le famiglie che presenteranno domanda potranno ricevere, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di Euro 200,00 per figlio, anche se richiesto con più domande e/o dall’altro genitore. Il contributo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA, sostenuto per l’acquisto di pannolini ecologici lavabili e riutilizzabili.

La richiesta di contributo dovrà riferirsi ad acquisti effettuati dal 21/11/2022 al 20/11/2023 e dovrà essere presentata tassativamente entro e non oltre il 31/12/2023.

Per accedere al contributo è sufficiente compilare la domanda secondo l’apposito modello allegato al bando scaricabile dal sito web del Comune di Campobasso (All. 1), che, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Campobasso entro il termine perentorio del 31/12/2023:

– direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio;

– mediante Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Campobasso (CB), P.zza Vittorio Emanuele II, 29 – 86100 – Campobasso. In tal caso, farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante e comunque la raccomandata dovrà pervenire ed essere protocollata entro il 31/12/2023; – mediante PEC al seguente indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it.