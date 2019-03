Acquisto nuova sede Sea, 5 Stelle: «Ennesimo sperpero di soldi pubblici»

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Il caso della Sea, Società servizi ed ambiente, di Campobasso, da tempo, è nel mirino del Movimento 5 Stelle, sia per quanto riguarda la gestione del servizio sia per le nomine in seno al consiglio di amministrazione. Da ultimo c’è la questione dell’acquisto, e la relativa ristrutturazione, della sede in piazza Molise per un costo totale di quasi 350mila euro. «Abbiamo sollevato questo problema fin dallo scorso luglio, quando il Comune ha deciso di acquistare la nuova sede quando in realtà avrebbe potuto mettere a disposizione della municipalizzata un immobile comunale a costo zero invece ha preferito comprare una struttura, tra l’altro, vecchia violando le regole che la stessa Sea aveva richiesto tra cui uno stabile risalente per lo meno al 1996 ma in realtà questa è degli anni Ottanta» le parole del consigliere comunale pentastellato Roberto Gravina che, questa mattina, insieme ai colleghi del movimento, Simone Cretella, Paola Felice e Luca Praitano, ha tenuto una conferenza stampa proprio davanti la sede della municipalizzata. «Avevamo già sollevato la questione nei mesi scorsi con esposti alla Corte dei Conti, alla Procura e all’Anac. E proprio l’Autorità nazionale anticorruzione ha avviato un’istruttoria in merito da parte dell’Ufficio vigilanza per le società in house. Evidentemente ci sono aspetti poco chiari» ha sottolineato Gravina. «Tra l’altro, da luglio il Comune continua a pagare anche l’affitto dell’altra sede della Sea, 40mila euro all’anno, e qui ancora non iniziano i lavori di ristrutturazione. L’operazione risparmio pensata dall’amministrazione di centrosinistra è completamente fallita. Avremmo potuto prendere quei soldi ed impiegarli per cose più importanti e non di certo per comprare un nuovo immobile». Intanto lo stesso Gravina ha annunciato di aver depositato una interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale per il rinnovo del Cda e del collegio dei revisori della municipalizzata SEA, in scadenza a fine aprile. «Dopo l’approvazione del bilancio, prevista per il 31 marzo, gli incarichi dell’attuale Consiglio di amministrazione della Sea decadranno. Sarà Antonio Battista a decidere se rinnovare il Cda o procedere a nuove nomine. Se decidesse di farlo per 3 anni sarebbe assurdo, a maggio si vota e dovrebbe essere il prossimo sindaco a scegliere i nuovi membri della Sea» ha concluso Roberto Gravina appellandosi al buon senso degli attuali amministratori.