Acquisto libri e kit didattici: al Molise 791mila euro

“Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato nell’ambito del PON 2014-2020 il finanziamento di alcuni progetti presentati da scuole molisane per il contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità rispetto alla capacità attrattiva della criminalità. Con tali risorse si intende anche supportare le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di libri e kit didattici in favore di studenti e studentesse che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata”.



Lo afferma Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento 5 Stelle e componente della Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio.

“Riguardo al supporto per l’acquisizione di libri di testo e kit scolastici per le scuole del II ciclo – continua la Portavoce penta stellata – per il Molise è stato autorizzato un importo complessivo di 749.235 euro.

Le somme più significative riguardano i progetti degli istituti «L. Pilla», «I.S.I.S. Pertini» e «Tecnico Industriale» di Campobasso, rispettivamente con 41.176 euro, 93.470 euro e 69.176 euro, degli istituti «G. Boccardi» e Alberghiero di Termoli, con 20.588 euro e 110.764 euro e dell’Istituto Magistrale di Guglionesi con 26. 764 euro.

Per quanto attiene invece Isernia e Provincia le cifre più rilevanti – prosegue – riguardano i progetti dell’Istituto comprensivo di Colli al Volturno, con 11.058 euro, dell’Istituto Omnicomprensivo «A. Giordano» di Venafro, con 8.647 euro, dell’Istituto Omnicomprensivo di Agnone, con 21.823 euro, degli ISIS «Fermi /Mattei», «Cuoco Manuppella» e «Majorana /Fascitelli» di Isernia, rispettivamente con 57.647 euro, 54.764 euro e 14.000 euro. In merito ai progetti di contrasto al fallimento precoce e povertà educativa sono stati invece finanziati quelli dell’Istituto Comprensivo «Manzoni» di Cercemaggiore, per un importo di 32.410 euro, e quello dell’Istituto Professionale «Industria e Artigianato di Montenero di Bisaccia, per un importo di 10.164 euro”.

“Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto ad avvenuta comunicazione dell’avvio effettivo del progetto. I successivi pagamenti saranno effettuati a rimborso delle certificazioni relative ai vari stadi di attuazione, mentre il saldo verrà corrisposto sulla base del rendiconto finale e a controlli conclusi. Il MoVimento Cinque Stelle continua a lavorare per garantire pari opportunità e diritto allo studio, perché nessuno deve rimanere indietro”- conclude Testamento.