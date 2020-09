Acquisto libri di testo, arrivano gli aiuti alle famiglie dalla Regione

Dalla Regione Molise aiuti alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo. Con la Delibera n.312 la Giunta Regionale nella seduta dello scorso 28 agosto ha deliberato la misura, per oltre 600.000 euro, destinata alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici. Beneficiarie del contributo le famiglie molisane con un ISEE non superiore ad € 10.632,94 le quali potranno presentare le relative istanze presso i Comuni di residenza entro e non oltre il 12 ottobre 2020. «Un aiuto a sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà e alle prese con un anno scolastico particolarmente difficile, pieno di insidie, che richiede la coesione e lo sforzo congiunto di tutti, ma che affronteremo insieme, non lasciando soli studenti, famiglie, docenti e tutto il personale della scuola. Dispiace che il Governo non abbia ancora recepito e approvato il mio Emendamento al Decreto “Cura Italia” che presentai già in data 27 marzo all’interno della IX Commissione Istruzione. Emendamento che prevedeva la detraibilità fiscale dei costi per i libri di testo per tutto il percorso scolastico e universitario e la gratuità (totale o parziale) dei libri fino ai 16 anni di età. L’Emendamento ha trovato il plauso e la condivisione di tutti i membri della Commissione, per cui spero nell’approvazione da parte del Governo il prima possibile, perché ritengo che sia doveroso consentire alle famiglie di portare in detrazione detti costi, di entità notevole, al pari delle spese per attività sportive e contemporaneamente garantire la gratuità dei testi per la scuola dell’obbligo». Dal sito della Regione Molise www.regione.molise.it è possibile scaricare la delibera e gli allegati di riferimento.