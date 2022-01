Acquisto di un eco-compattatore: “Importante contributo per Montenero”

Il sindaco Simona Contucci e la consigliera con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello, informano che il Comune di Montenero di Bisaccia ha ottenuto un finanziamento di 27.450 Euro dal Ministero per la Transizione Ecologica, finalizzato all’acquisto di un eco-compattatore nell’ambito del “Programma Sperimentale Mangiaplastica”.

“Si tratta di una bella notizia per il nostro Comune – dichiarano il sindaco Simona Contucci e la consigliera Fiorenza Del Borrello – corroborata dal fatto che Montenero di Bisaccia si è classificata al 28esimo posto nella graduatoria a livello nazionale, su oltre 800 comuni che hanno presentato la domanda per partecipare a questo bando, oltre ad essere il primo tra i comuni del Molise. Un ottimo obiettivo, quindi, che conferma la volontà della nostra Amministrazione di intercettare i fondi che si rendono disponibili, a qualsiasi livello, per contribuire a migliorare la vita dei nostri concittadini.

Grazie a questo importante contributo riusciremo infatti a mettere a disposizione della nostra comunità un eco-compattatore, che favorirà la raccolta differenziata e contribuirà al rispetto dell’ambiente riducendo lo scarto di plastica. Gli eco-compattatori sono macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume e favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare.

Inoltre, grazie alle premialità previste per i cittadini che ricicleranno la plastica, contribuiremo anche al commercio nelle attività locali.

Siamo certe che queste iniziative, tese alla difesa dell’ambiente e alla divulgazione di un corretto comportamento in tema di raccolta differenziata, oltre ad avere effetti concreti sulla qualità dei servizi, saranno anche ulteriori stimoli per accrescere la sensibilità di adulti e bambini per l’ambiente in cui viviamo”.

Qui il link della graduatoria: http://bit.ly/3Hc2xRd