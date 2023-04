Acquistare casa, in Molise servono quasi 18 anni per estinguere i costi

In Molise occorrono mediamente 16,8 anni per l’acquisto di una casa. La media nazionale è di 18,9 anni. E’ quanto emerge da una indagine condotta da Ener2Crowd.com, la piattaforma italiana per gli investimenti ed il risparmio green. Lo studio si è basato su alcuni parametri: a Campobasso la retribuzione media mensile è di 1.464 euro, con una capacità di risparmio annuale pari a 5.857 euro, mentre il prezzo medio di un immobile di 100 mq è di 104.200 euro. Il tempo medio di acquisto è stato calcolato in 17,8 anni. Va meglio a Isernia dove, a fronte di una retribuzione media mensile di 1.447 euro, una capacità di risparmio annuale di 5.788 euro e un prezzo medio di un immobile di 71.800 euro, il tempo medio di acquisto è di 12,4 anni. (ANSA).