Acquista uno scooter online senza mai riceverlo, beccati due truffatori

RICCIA

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Riccia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa in concorso ai danni di un uomo di quel paese, una 31enne di Crotone ed un 34enne della provincia di Cosenza, anche loro già noti alle Forze dell’Ordine per simili condotte. I due, in concorso tra loro, mediante una inserzione su un noto social network, durante l’estate scorsa avevano proposto la vendita di un ciclomotore ad un prezzo conveniente ed il denunciante aveva effettuato l’acquisto accreditando l’importo complessivo di 1.000 euro senza però mai ricevere il motoveicolo e senza più riuscire a rintracciare la coppia. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri, anche attraverso i dati forniti alla vittima in fase di contrattazione, hanno permesso di risalire all’ identità anche di questi due truffatori.