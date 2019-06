Acquista online una pedana di pellet che non arriverà mai, beccato truffatore seriale

CAMPOBASSO

La Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso S.E. di 48 anni, pluripregiudicato residente nel nord Italia, per il reato di truffa commesso online.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un campobassano in Questura per una truffa subita a seguito di un acquisto effettuato su internet. In modo particolare, il malcapitato dopo aver visionato una inserzione su un sito di vendite online, concernente la vendita di una pedana di pellet, ha contattato il venditore sul cellulare concordando l’acquisto e la relativa spedizione. L’acquirente ha acquistato la merce tramite il versamento di 260 euro su una carta Postepay. Peccato che la pedana di pellet non è mai arrivata a destinazione e il truffatore ha fatto perdere le sue tracce.

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attraverso un’articolata attività investigativa attuata sia sul numero di cellulare utilizzato dal venditore, sia sul codice della carta Postepay sulla quale era stato versato il denaro per l’acquisto, è riuscito a risalire al colpevole identificandolo nel 48enne, pluripregiudicato residente nel nord Italia e già noto alle forze dell’ordine per aver commesso altre numerose truffe con lo stesso modus operandi ai danni degli ignari acquirenti tramite carte Postepay.

La Polizia di Stato invita tutte le persone che effettuano acquisti online a prestare la massima attenzione nel momento in cui formalizzano la compravendita. E, in particolare: