Acquista cerchi in lega per la sua Bmw e resta vittima di un pirata del web

Ricarica incautamente la postepay del venditore che però non recapita la merce

Grazie da una delicata ed articolata attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Torella del Sannio è stato possibile identificare e denunciare un giovane ritenuto responsabile di truffa on line, ai danni di un 24enne di Torella del Sannio.

Era lo scorso mese di novembre, quando un ragazzo, residente proprio a Torella, decse di acquistare quattro nuovi cerchi in lega per la sua Bmw e ovviamente il primo sguardo va a Internet.

In pochissimo tempo, contatta un venditore e dopo le prime specifiche tecniche, è certo di aver trovato quello che fa al caso suo. Il prezzo viene pattuito subito per 800 euro e ovviamente il pagamento, con l’ormai consolidato metodo della ricarica Poste-Pay.

Il compenso viene saldato subito, ma della merce non vi è neanche l’ombra, men che meno del venditore che una volta intascata la somma sparisce nel nulla. Ovviamente non per i Carabinieri che, a seguito di attenta attività di indagine, sono riusciti a risalire al truffatore e rintracciarlo nel nuorese. Il 25enne sardo, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di truffa ex art. 640 c.p.. Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bojano sottolinea, ancora una volta, da un lato l’importanza delle denunce sporte ai vari comandi dipendenti, specie se tempestive e dall’altro la delicatezza dei reati informatici, invitando gli utenti a porre le dovute cautele specie se i siti non sembrano veritieri e/o le richieste pervengono da e-mail i cui indirizzi sono palesemente alterati.