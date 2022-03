Acquisizione Gemelli Molise, Testamento: “Svendita che lascia perplessi, governo passivo”

La deputata di Alternativa: “In questa viceda i grandi assenti sono i ministeri della Salute e dell’Economia. Si rischia un ulteriore indebolimento della sanità pubblica”

«Ciò che lascia maggiormente perplessi della svendita di Gemelli Molise Spa non è solo l’alone di mistero che continua ad avvolgere i nomi degli acquirenti, ricondotti a un fantomatico fondo svizzero di cui continuiamo a non sapere praticamente nulla, ma anche il silenzio sulle possibili conseguenze che tale operazione avrà sul Programma Operativo 2022-2024, nonché sulle prospettive di rilancio della sanità pubblica molisana. In questa vicenda i grandi assenti sono la Regione Molise e i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, con questi ultimi che, nonostante i solleciti fatti, non mi hanno fornito mai alcuna informazione in merito, nemmeno dando riscontro all’interrogazione che ho presentato il 22 luglio 2021». A dichiararlo Rosa Alba Testamento, portavoce molisana di “Alternativa “alla Camera dei Deputati.

«A fronte dell’annoso squilibrio tra strutture pubbliche e private nel sistema sanitario molisano, tale acquisizione – continua la portavoce – si presenta quantomeno discutibile perché rischia di portare a un ulteriore indebolimento della sanità pubblica, mettendo a rischio quello che deve essere l’obiettivo del prossimo programma operativo e cioè una più uniforme riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, anche per le patologie d’urgenza e tempo dipendenti. In una regione commissariata a livello sanitario da ben 13 anni, a causa soprattutto della trasformazione del diritto alla salute dei cittadini in fonte di profitto, è inaccettabile il ruolo passivo e di mero spettatore assunto in questi mesi dal Governo» – conclude Testamento.