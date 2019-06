Acque e biodiversità, il Biferno fucina di scoperte

REDAZIONE

Il giorno 22 giugno a partire dalle ore 15,30 con raduno presso l’antistante struttura de la ‘Piana dei Mulini’si terrà la passeggiata formativa alla scoperta del Biferno , delle sue acque e delle sue strutture: quali le Centrali Idroelettriche ed i Mulini ad Acqua. La passeggiata culturale aprirà la strada ad un percorso formativo che trarrà spunto dalla biodiversità, dalla economia prodotta dall’acqua e dalla sua purezza e qualità. Il percorso, studiato per fascino, biodiversità e completezza di flora e fauna, verrà leziosamente descritto e spiegato, anche in termini scientifici dal prof. UNIMOL Nicola Prozzo e dal dott. Marco Tagliaferri con la collaborazione di Maurizio Varriano coordinatore dell’evento preparato ed organizzato a più mani quali Unimol dipartimento Scienze Umane, Borghi della Salute, UNMDI, servizio di Protezione Civile. La passeggiata culturale terminerà in territorio di Baranello dopo aver costeggiato e guadato il fiume Biferno, presso la struttura del Mulino fluviale.