Acque del Biferno sempre più inquinate, la denuncia dei pescatori (FOTO)

«Uno scempio ambientale: difficile andare a pesca in queste condizioni»

«Ancora una volta acque inquinate nel fiume Biferno, noi pescatori siamo letteralmente stanchi di vedere queste acque ancora inquinate. Nessuno, Regione in primis, dopo tante segnalazioni, si è attivato per risolvere la questione». La segnalazione è di un pescatore. «Non si è invogliati nell’andare a pesca e pagare le tasse (per la pesca) – continua – dopo aver visto più di una volta questo scempio».