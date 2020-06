Acque del Biferno cristalline: tornano gli avvistamenti delle lontre (VIDEO)

Due lontre impegnate in una battuta di caccia nelle acque del fiume Biferno: è la scena ripresa da un nostro lettore il quale, mentre era intento a pescare, ha “immortalato” i due mammiferi mentre erano alla ricerca di cibo. Gli avvistamenti delle lontre non sono così frequenti (la loro sopravvivenza è ancora a repentaglio e nei decenni passati hanno rischiato l’estinzione): mammiferi che per sopravvivere hanno bisogno di acque pulite. La loro presenza dunque testimonia (almeno in quel punto) l’ottimo “stato di salute” del Biferno.