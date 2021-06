Acque agitate nella maggioranza, D’Egidio: «Auguri al nuovo direttore sanitario ma in Molise non c’era nemmeno un professionista per tale ruolo?»

«Abbiamo appreso con piacere, esclusivamente dalla delibera Asrem numero 746 del 29 giugno 2021, della nomina della dott.ssa Evelina Gollo a nuovo direttore sanitario dell’Asrem. Al neo direttore auguriamo buon lavoro, certi che il suo operato sarà ineccepibile. Ma una sola domanda, da profani, viene quasi naturale: possibile che in Molise non ci sia un solo professionista deputato, eventualmente, a ricoprire tale ruolo?». A intervenire, sulla nomina del nuovo direttore sanitario Asrem del Molise è il consigliere regionale di Forza Italia, Armandino d’Egidio. «Probabilmente – continua d’Egidio – è stata utilizzata, per la nomina, la lista di idonei relativa all’anno di selezione che ha visto vincitrice la dottoressa Scafarto (che dal 1 luglio lascerà l’incarico). Ma il punto non è questo. Per concorrere al posto di direttore sanitario basta avere la laurea in medicina e la specializzazione in igiene ed epidemiologia. Tutti quelli – continua d’Egidio – che attualmente sono direttori sanitari di presidio ospedaliero, presumo che abbiano quei titoli. Tralasciando dinamiche legate alla professione, sulle quali assolutamente non è mia intenzione entrare, sottolineo semplicemente il disappunto per il fatto che, alla luce delle ultime nomine fatte, si parli sempre di eccellenze molisane, ma di fatto – conclude d’Egidio – non ci sia nessuna di queste “pronte” per un posto di direttore sanitario».