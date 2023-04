Il capogruppo dei Popolari per l’Italia, Colagiovanni: siamo venuti a conoscenza degli ultimi episodi accaduti all’interno della Polizia Municipale. A questo punto credo sia giunto il momento che il sindaco Gravina porti la questione in Consiglio

Un’interrogazione per conoscere la situazione della Polizia Municipale di Campobasso. A presentarla per discuterla a Palazzo San Giorgio sarà il capogruppo dei Popolari per l’Italia, Salvatore Colagiovanni.

“Siamo venuti a conoscenza degli ultimi episodi accaduti all’interno della Polizia Municipale di Campobasso e che vedrebbero quale protagonista in negativo il comandante – ha spiegato il consigliere comunale Salvatore Colagiovanni – La situazione è agitata, così come ci arrivano continue comunicazioni da diversi agenti in servizio”.

“A questo punto credo sia giunto il momento che il sindaco Roberto Gravina, che ha nominato il comandante, porti la questione all’interno dell’assise civica, al fine di chiarire tutti gli aspetti di una situazione per la quale l’amministrazione comunale rischia di perdere la situazione di mano, in uno dei settori strategici della guida di una città”, ha proseguito Colagiovanni.

“L’interrogazione servirà anche per comprendere i motivi per i quali anche l’assessore al ramo sembra abbia perso il controllo della situazione”, ha concluso Colagiovanni.