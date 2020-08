Acquazzone aiuta i Vigili del Fuoco a domare un vasto incendio

Complessivamente sono bruciati, oggi 15 agosto, 5 ettari di bosco a Rionero Sannitico, presenti sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia e i volontari AIB della Regione Molise. Per poter spegnere il bosco oltre alle squadre da terra il centro di coordinamento nazionale, in collaborazione con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Molise, ha inviato due Canadair riuscendo a domare le fiamme in poco tempo. Nel pomeriggio durante le operazioni di bonifica un violento acquazzone ha estinto, fortunatamente, ogni focolaio ancora ardente.

