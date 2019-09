Acquaviva Collecroce celebra la solenne festa patronale

REDAZIONE

Come di consueto l’ intera comunità di Acquaviva Collecroce si ritrova a celebrare la Festa Patronale di San Michele Arcangelo nei giorni 28, 29 e 30 Settembre. Giorni ricchi di iniziative che il laborioso Comitato Feste “San Michele Arcangelo” propone come sempre. Quest’anno, durante le sacre funzioni, si ricorderà anche il 70′ anniversario della proclamazione dell’Arcangelo Michele a Protettore della Polizia di Stato. Il 28 Settembre la tradizionale Fiera per le vie cittadine e la sera musica e giochi gonfiabili per bambini e ragazzi, il 29 e il 30 le messe alle 8:00 e alle 11:00 presso la Palestra Comunale e alle 12:00 le solenni processioni che vedranno sfilare, oltre alle Statue dei Santi Patroni San Michele e Santa Maria Ester, tutti i Santi che sono venerati in parrocchia, accompagnate da Fuochi Pirotecnici e complessi bandistici. Nel pomeriggio del 29 la sfilata della banda con le Majorettes, i giochi popolari e l’asta di prodotti offerti dal popolo e la sera Eros Ramazzotti Tribute in concerto invece la sera del 30 Orchestra Balalaika 70. Le caratteristiche Luminarie della ditta Cicchino Claudio illumineranno le strade nei tre giorni di festa. Tutto il popolo con fede si

stringerà intorno al glorioso patrono per affidargli l’intero paese di cui lui è custode e protettore. Il comitato feste da il ben venuto a tutti gli emigranti rientrati dall’estero e augura una buona e serena festa ai concittadini residenti e i pellegrini dei paesi limitrofi.