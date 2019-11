Acqua Vera, lotto di bottiglie ritirato per sospetta contaminazione batterica

Il ministero della Salute ha diffuso un avviso sul proprio sito

Un lotto di bottiglie da 50 cl di acqua naturale Nestlé Vera è stata richiamata dal ministero della Salute che ha diffuso un avviso sul proprio sito. L’acqua imbottigliata da Sanpellegrino spa nello stabilimento di Castrocielo (Frosinone) ha data di scadenza 10/20 e numero di lotto 930384220.

La segnalazione dell’Asp di Frosinone. La decisione del ministero è arrivata per “sospetta presenza di anaerobi sporgenti solfito riduttori”, dopo una segnalazione dell’Asp di Frosinone per presunta non conformità microbiologica. Chi avesse acquistato una o più bottigliette del lotto in oggetto può restituirla al venditore.