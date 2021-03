Acqua Molisia: una pagina della nostra vita

di Stella Ciampittiello, Carmelina Tartaglia e Giulia Izzi

L’acqua minerale MOLISIA nasce nel territorio di S. Elena Sannita (IS), ad un’altezza di 850 m in corrispondenza di una zona protetta di elevato interesse naturalistico. Questo fa sì che quest’acqua abbia un’elevata purezza e sia priva di contaminazioni ambientali. Ed è proprio per il suo basso contenuto di sodio e nitrati e per la sua leggerezza ed equilibrio che quest’acqua viene scelta da persone di qualsiasi età.

La sua storia inizia più di un secolo fa… era il 1896 quando fu fondata la Di Iorio S.p.a. che al giorno d’oggi è tra le aziende più longeve al mondo nella produzione di bevande gassate e acqua minerale. Nasce 125 anni fa in Molise, a Frosolone, da un’idea di Filippo di Iorio. Dopo esser emigrato a Bologna per motivi di lavoro, incontrò l’amore, ma a causa della sua origine molisana non fu da subito accettato dai familiari della ragazza. Alla fine l’amore prevalse ed i genitori acconsentirono al matrimonio donando agli sposi anche le ricette tradizionali di famiglia per la produzione di bibite e liquori, utilizzate dagli zii della ragazza, proprietari di una fabbrica di bevande e di un bar nel centro di Bologna. Grazie a quanto appreso nel corso del tempo, al suo ritorno in Molise Filippo di Iorio si impegnò nella realizzazione di un’impresa innovativa per l’epoca: l’imbottigliamento di bibite gassate. E fu così che dall’amore che lega quest’azienda al territorio molisano nacque l’acqua MOLISIA, un perfetto incontro tra natura, tecnologia e tradizione.

A partire dal 2006 MOLISIA viene imbottigliata in uno stabilimento di 20.000 mq situato nel cuore del Molise caratterizzato da una tecnologia avanzatissima e dal minimo impatto ambientale, i cui impianti, tra i più moderni del settore, raggiungono una capacità produttiva giornaliera di 1.500.000 bottiglie. Ed è proprio la continua ricerca di tecnologie innovative affiancata ad un’ottimale gestione e conservazione dei prodotti, che garantisce il mantenimento delle loro caratteristiche organolettiche. Infatti la chiave del successo e della longevità dell’azienda è proprio il saper restare al passo con i tempi senza per questo rinunciare al valore della sua storia.

Un altro traguardo raggiunto dall’azienda è stata la vittoria del logo MOLISIA nella XVII edizione del premio Agorà, giudicato una perfetta rappresentazione del legame tra il prodotto ed il luogo d’origine. Quel luogo d’origine che spesso viene dimenticato ma che è in grado di offrire molte risorse e ricchezze di cui questa azienda ne è un esempio perfetto, in questo Molise che esiste e resiste!