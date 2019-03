Acqua, in Molise è la meno cara ma molta va sprecata

E’ di 426 euro la cifra spesa nel 2018 da una famiglia per la bolletta idrica, con un aumento del 2,9% rispetto al 2017. Ma, udite udite. Il Molise va in controtendenza e risulta essere, infatti, la regione dove l’acqua costa meno con una spesa pari a 153 euro l’anno. In particolare, Isernia è la città più economica con 120 euro. Tuttavia è nostro anche il primato negativo della dispersione idrica pari al 68%, rispetto al 36,4% della media nazionale.

La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha realizzato la XIV Indagine sui costi sostenuti da una famiglia (fino a tre componenti e con un consumo medio di 192mc all’anno) per il servizio idrico integrato nel corso del 2018.

La Toscana, invece, si registra come la regione con l’acqua più costosa. Grosseto e Siena, infatti, si confermano i capoluoghi di provincia più cari, con una spesa media a famiglia di 753 euro. Incremento record a Teramo (+14,3%) e Gorizia (+14,2%).

Secondo il Rapporto, dunque, le regioni centrali confermano il primato per le tariffe più alte, con 581 annuali e un maggior incremento rispetto al 2017 (+3,8%). A livello regionale, le famiglie più “tartassate” risiedono nell’ordine in Toscana (676), Umbria (536), Marche (512) ed Emilia Romagna (511).

Il maggior incremento tariffario (+9%) si registra in Friuli Venezia Giulia. Solo in Calabria la tariffa resta invariata rispetto al 2017. Fra i capoluoghi di provincia, si confermano come città più care Grosseto e Siena con 753, segue Pisa (749).

Dalla indagine, inoltre, emergono notevoli disparità fra i capoluoghi di provincia della stessa regione, ad esempio nel Lazio, Sicilia, Liguria, Toscana, Lombardia e Calabria, dove le differenze sulla spesa sostenuta annualmente dalle famiglie possono superare i 300 euro. Emblematico il caso della Sicilia, dove si passa dai 715 di Enna, capoluogo siciliano più costoso, ai 215 di Catania, capoluogo meno caro.