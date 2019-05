Acqua e fango sulla Fondovalle Rivolo, traffico in tilt e strada chiusa (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO

(Ore 19,42) L’Anas in una nota comunica che a causa delle condizioni meteo avverse, la strada statale 751 “Fondovalle del Rivolo” è provvisoriamente chiusa dal km 1,800 al km 8,100, tra Campobasso e Castropignano. In località Oratino, la pioggia ha portato fango e detriti sul piano viabile. Il personale di Anas è presente sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo.

(Ore 18,30) A causa del maltempo che sta imperversando sulla nostra regione e in particolare sul capoluogo, l’Anas sta intervenendo lungo la SS 751 (Fondovalle Rivolo), al km 6.900, in agro di Oratino a seguito dell’allagamento della strada. Detriti, terra, acqua e fango hanno invaso il manto stradale e gli operatori dell’Anas sono all’opera per ripristinare la regolare viabilità. Traffico rallentato e strada temporanemaente chiusa al traffico per meglio consentire le operazioni di ripristino della viabilità. Sul posto anche Polizia Stradale e Vigilid el fuoco.