Acqua di sorgente alla spina: inaugurata a Larino la ‘Casetta dell’Acqua’

Dopo aver stipulato la convenzione con Molise Acque nella persona del commissario Giuseppe Santone è stata installata, benedetta ed è perfettamente funzionante, nei pressi della Pineta Comunale, la casetta dell’acqua.

Tale punto di erogazione automatica di acqua sarà in funzione 24 ore su 24. E’ collegata direttamente alla rete dell’acquedotto. E’ dotata di una postazione di prelievo facilmente accessibile che eroga acqua naturale e gassata refrigerata. Il costo di un litro di acqua è di soli 5 centesimi, 10 per quella frizzante. Il prezzo è decisamente competitivo e consentirà ai larinesi di poter avere un risparmio effettivo in termini di consumo d’acqua da bere.