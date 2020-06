Acqua dal Molise alla Puglia, mercoledì incontro tra le due regioni

Far confluire nella diga di Occhito milioni di metri cubi in più di acqua da destinare all’agricoltura pugliese: questo l’oggetto dell’incontro che si svolgerà mercoledì a Foggia presso il consorzio di Bonifica della Capitanata. Al tavolo i rappresentanti delle due regioni, i quali carte alla mano discuteranno della possibilità di dare attuazione a tale progetto. Tra le tante ipotesi al vaglio anche quella che vorrebbe un “trasferimento” dal Liscione all’impianto di potabilizzazione del Fortore che si trova in territorio di Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. Da qui poi il passaggio nella diga di Occhito e dunque in Puglia. Non è escluso che dall’incontro in programma mercoledì presso il consorzio di bonifica della Capitanata vengano fuori, dal confronto tra le due regioni, altre progettualità che potrebbero trovare successivamente attuazione per favorire l’eventuale trasferimento di acqua dal Molise alla Puglia.