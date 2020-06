Acqua dal Molise alla Puglia, Felice: «Ci risiamo, non mollano»

Il Quotidiano del Molise se ne era occupato nei giorni scorsi con un approfondimento e sul caso era intervenuta anche la consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli, che ha presentato una mozione per spingere il presidente Toma a discuterne in un consiglio regionale. Adesso sulla questione della “cessione” dell’acqua dal Molise alla Puglia interviene anche Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo di Termoli. «Ci risiamo! Ecco, la Puglia non molla l’idea di appropriarsi di altri 50 milioni dimetri cubi per anno dell’acqua della diga del Liscione. Alla Puglia non basta tutta l’acqua della diga di Occhito, realizzata nel territorio Molisano che nell’accordo stipulato all’epoca tra le due regioni prevedeva che 5 milioni dell’acqua di questa doveva servire all’irrigazione dei terreni basso Molise. Impegno mai ottemperato anche per la mancata realizzazione della condotta. Ora dopo circa 20 anni ci riprova e torna alla carica riproponendo la realizzazione di una condotta che dalla diga del Liscione porta acqua a quella di Occhito. La regione Puglia ,forse,spera nella memoria corta della classe dirigente, politica e amministrativa del Molise».