Acqua cristallina, sole e caldo come se si fosse ai Caraibi nella prima mattinata di oggi, 13 luglio, a Termoli. In questo video che ci è stato inviato da un nostro lettore appare chiaro come l’acqua fosse talmente chiara e limpida da riuscire a vedere il fondo. Uno spettacolo per tutti i turisti che in questo inizio di estate stanno affollando il basso Molise e sicuramente un richiamo per chi arriverà durante tutto il resto dell’estate.