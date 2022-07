Acqua alla Puglia, Fanelli: «Prima ai comuni molisani, Toma non informa l’Aula»

«Ancora sulla vicenda della gestione ed utilizzazione delle acque degli invasi del Liscione e di Occhito, – ha scritto Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – ho scritto al nuovo Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica Basso Molise, il dr. Fabio Rastelli.

Sono tornata a sottolineare l’importanza – e l’obbligo – di una costante attività di informazione nei confronti del Consiglio regionale, sottolineando che l’Assise ha assunto posizioni precise sulla questione dell’acqua che si vorrebbe dirottare verso la Capitanata pugliese.

La mozione licenziata il 9 febbraio 2021, a mia prima firma, impegnava il Presidente Toma, tra le altre cose, a “definire una programmazione idrica regionale, garantendo che l’erogazione avvenga prioritariamente per i bisogni civili e produttivi del Molise e che nessuna altra erogazione verso altre regioni possa essere fatta se non risulta l’assoluta certezza di tale soddisfacimento di fabbisogno”.

E ancora, a “discutere in Consiglio Regionale gli indirizzi della programmazione idrica regionale e a riferire in merito ad ogni trattativa riguardante tale programmazione, anche condotta da parte di altri soggetti del ‘sistema regionale’ quali i Consorzi o “Molise Acque”.

Ad un anno e mezzo dall’assunzione di questi precisi obblighi, il Presidente Toma non ha più informato l’Aula sull’andamento della progettazione della condotta di 10 km per portare acqua dal Liscione alla Puglia, che pare stia continuando ad andare avanti, non solo violando l’onere di informazione al Consiglio, ma anche di un accertamento reale dei fabbisogni idrici dei Comuni molisani.

Un comportamento quanto meno poco istituzionale, che non ci meraviglia da parte di Donato Toma e del centrodestra, ma che nemmeno ci farà desistere dall’esercitare il potere di controllo istituzionalmente in capo ai consiglieri regionali.

Confidiamo dunque nel dr. Rastelli nell’essere messi al corrente, in tempo reale, di ogni azione che l’amministrazione regionale porrà in essere sulla dazione dell’acqua molisana alle regioni confinanti. Che incontrerà il nostro favore, lo ribadiamo per l’ennesima volta, solo a patto di soddisfare prima tutte le richieste della popolazione molisana.»