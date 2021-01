Acli Molise, online per promozione del territorio e della persona

“Digital divide” le divisioni culturali passano attraverso la tecnologia?

I temi legati al territorio e alle sue risorse sono gli ambiti di trattazione di Acli Molise, nello specifico Acli Terra e Acli colf badanti in occasione di due eventi online promossi nelle giornate di oggi 29 gennaio su Territorio, Benessere e Ambiente e del prossimo 2 febbraio su Attualità digitali per Colf e Badanti in tempo di pandemia. Due momenti di promozione e formazione con temi a confronto – seppure da remoto per una platea virtuale – che pongono al centro la persona, prima importante risorsa di promozione sociale. In questo tempo di serie incertezze e di condizionamenti dovuti alla pandemia planetaria, i piccoli territori possono diventare una risorsa per il paese se si attuano «regole comuni su ambiente e lavoro».

Venerdì 29 gennaio, alle ore 15:30, dalla sede Acli di Agnone e in collegamento da remoto su piattaforma zoom, avrà luogo il webinar su Salvaguardia del territorio, benessere degli animali e mantenimento dei pascoli. Il Focus, in presenza e in collegamento, si rivolge agli imprenditori agricoli e agli operatori nei territori collinari e montani che, grazie alla loro presenza assieme alle famiglie, garantiscono continuità e vitalità tutelando i territori silvo pastorali. Agnone e i comprensori limitrofi sono l’ambito territoriale di osservazione ai quali si aggiungono le attività culturali come l’artigianato, la ricettività e la ristorazione. Tecnici e operatori del settore a confronto, dunque, per un approccio moderno di promozione del territorio a tutela dell’ambiente, applicazione della normativa, del benessere della zootecnia in favore di sviluppo e crescita culturale, ambientale e paesaggistica.

PROGRAMMA INTERVENTI

SALUTI Enzo SCIALÒ’, Presidente Acli Regionale Molise aps; Francesco D’ORSI, Presidente Acli Terra Isernia; Serena NUCCI, Presidente GAL Molise.

INTRODUCE Libero BARONE, Coordinatore Caa-Ali Molise RELATORE Nestore MOGAVERO, Presidente Acli Terra Regionale CONCLUSIONI Nicola CAVALIERE, Assessore Regionale Politiche Agricole Agroalimentare

Location AGNONE (IS) Via Aquilonia, 34 – 29 gennaio 2021 ore 15,30