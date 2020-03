Acli Campodipietra, Pasquale Ciocca finanzia l’acquisto di un ventilatore polmonare

Il gesto di generosità del titolare della ditta omonima, main sponsor della squadra che, con il presidente Iacovelli, invita a «rispettare le regole per vincere questa partita»

CAMPODIPIETRA. Nicola Iacovelli è un uomo di sport, una persona che mette il cuore in tutto ciò che fa e che affronta ogni giorno con il sorriso. Il momento è delicato e il presidente delle Acli Campobasso e Campodipietra, nella sua intervista, parla un po’ di tutto: dal coronavirus, al gesto eccellente del main sponsor rossoblù, la ditta edile Ciocca Pasquale, che ha donato una somma di denaro per l’acquisto di un ventilatore polmonare, passando per il campionato e per la sua squadra che tante soddisfazioni gli ha dato fino a questo momento. Poi un occhio anche al futuro. L’auspicio di tutti, anche del patron rossoblù, è quello di tornare presto alla normalità.

«Nulla sarà più come prima, ci sentiamo dire. Questo mondo – ha affermato il presidente Iacovelli – vuole sempre muoversi più velocemente, con più produttività, più globalizzazione e redditività e improvvisamente si scontra con una barriera virale, un avvertimento severo e domande cui dare risposte. In questo preciso momento la partita si vince attenendosi scrupolosamente a tutte quelle che sono le disposizioni impartite dalle Autorità. Successivamente, sarà indispensabile un serio cambiamento del nostro stile di vita: riscoprire ciò che ci è vicino, riscoprire strade tranquille e verdi, l’utilizzo di mobilità ciclabile o pedonale, fare acquisti nelle vicinanze, accedere a più servizi, avere a portata di mano una varietà di possibilità per affrontare la vita quotidiana. Colgo l’occasione – ha concluso Iacovelli – per ringraziare pubblicamente il main sponsor della nostra squadra, la ditta edile Ciocca Pasquale, che ha dimostrato di avere un acuto senso di sensibilità donando ad una locale associazione di volontariato una somma di denaro utile ad acquistare un ventilatore polmonare da donare alla ASREM per aiutare chi in questo momento è stato colpito da coronavirus».