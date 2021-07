Acli: Autismo, giornata speciale alla riscoperta del territorio con “Naturalmente Molise” (GALLERIA FOTO)

Oggi, giovedì 8 luglio, giornata speciale per tanti bambini, accompagnati dalle infaticabili e professionali terapiste del centro “Io Sono Speciale Srls”, in collaborazione con le ACLI MOLISE lungo il percorso Naturalmente Molise. Il programma è stato suddiviso in più tappe:

Carpinone – Tour delle Cascate; Carovilli – Masseria Montepizzi – “In fattoria a spasso con i lama”; Riserva Mab Montedimezzo; Isernia – Sede Museo Associazione Lerotaie

L’attività didattica è affidata All’associazione Autismo Molise Aps (affiliata ACLI MOLISE) in stretta collaborazione con la “competenza tecnica” del Centro Io Sono Speciale Srls. «Una giornata – ha scritto il presidente dell’associazione Genitori autismo, Germano – che sarà seguita e documentata da personale messo a disposizione del Centro Io Sono Speciale Srls e delle Acli Molise. Il Molise “esiste” e “esistono” persone che con cuore, passione e professionalità si mettono in discussione e “vogliono” un Molise “migliore” … … più “nostro” Un caro saluto a tutto il personale presente in questa FANTASTICA giornata e che il Signore benedica tutti noi». L’iniziativa è stata promossa da Ass. Genitori autismo Molise, Liberi Nell’ Arte affiliati di #aclimolise Aps presieduta da Enzo Scialò.