ACLI, al via il XIV° congresso regionale “Più Eguali”

Viviamo il presente, costruiamo il domani, «perché come aclisti pensiamo che valga ancora la pena impegnarsi nel sociale»

L’estate delle Acli si riscalda con le due giornate dedicate al XIV Congresso regionale dal tema Più Eguali. Per vivere il presente e costruire il domani. La realtà associativa delle Acli regionale del Molise, che conta la soglia di 20mila iscritti, si incontrerà a Termoli, il 29 e il 30 luglio 2020, per un momento culturale in preparazione al Congresso regionale del Molise e uno di carattere associativo e sociale per il rinnovo del Consiglio regionale che designerà anche i delegati per il 26° congresso Nazionale Acli. L’evento avrà luogo presso la Sala congressi della Cala Sveva in via Cristoforo Colombo, 39/e – Termoli (CB):

mercoledì 29 luglio alle ore 11:30 per la presentazione del libro “E più giusto” Cattolici e nuove questioni sociali di Roberto Rossini, Presidente Nazionale Acli;

giovedì 30 luglio alle ore 10:30 con l’apertura dei lavori per il Congresso alla presenza delle Rappresentanze Acli regionali e Nazionali, Istituzioni Civili, Militari ed Ecclesiastiche.

Il 29 luglio Interverranno, don Vittorio Perrella Direttore regionale Pastorale Sociale del Lavoro; dott.ssa Annapaola Sabatini direttrice Ufficio Scolastico Regionale, dott. Daniele Colucci Magistrato Corte d’Appello di Napoli, Agnese Ranghelli Responsabile Nazionale coordinamento donne Acli, Francesco Grande Presidente Acli Molise. Seguirà il dialogo con l’autore Roberto Rossini A moderare l’incontro, sarà la giornalista Rita D’Addona, Presidente AIART Molise e UCSI Molise. Il 30 luglio Interverranno per l’indirizzo di saluto, le Autorità civili, militari ed Ecclesiastiche che, a partire dal Sindaco di Termoli Francesco Roberti si susseguiranno con interventi specifici. Tra esse ci saranno il Sottosegretario alla Regione Molise Roberto Di Baggio, l’assessore alle politiche sociali e del Lavoro Michele Marone, l’assessore regionale Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno. Per le Acli il Direttore Patronato e assessore regionale politiche agricole Nicola Cavaliere, Presidenza Nazionale Acli Luca Conti. Per il momento spirituale interverrà don Benito Giorgetta parroco di San Timoteo-Termoli.